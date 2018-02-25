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Sınırda hareketlilik! JÖH ve PÖH görevlileri sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 22:36 | Son Güncelleme

Kilis'in Gülbaba köyünde vatandaşlar, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu.

Sınırda hareketlilik! JÖH ve PÖH görevlileri sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezinden yola çıktı.

Bu esnada ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, zırhlı araçların birinden çalınan marşlar eşliğinde güvenlik güçlerini uğurlamak üzere merkez önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Konvoy daha sonra Kilis'in Gülbaba köyünden geçerek sınır hattına ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sınır Suriye JÖH PÖH

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah yardımcınızolsun Aslanlar "Ordu Afrin den zaferle döndüğünde YAS Tutacak kadarda Alçaklar var" demiştik Daha harekat başlamak üzereyken yada başladıktan sonra ; birçoğu kendi sözleriyle Farkında olmadan "Vatanhaini "olduklarını itiraf ettiler. Etmeyede devam ediyorlar "Seferberlik ilan edilse bile Gitmem" diyenlerimi ararsın.. "Siz gidin bize ne" diyenlerimi Ulan siz zaten gt korkunuzdan 15 Temmuzda darbecilerin bile arkasında duramadınız Sizi Cepheye götürmek başlıbaşına bir HATÂ olur Rahat olun Vatanhainleri Rahat olun bikopyala yapıştırda biz yapalım.HemDers hemDert olsunhainlere
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