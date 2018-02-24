Sınırda hareketlilik! Sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de terör örgütü PYD-YPG/PKK’ya yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatının 36'ncı gününde bombardıman sürüyor.
Hatay’ın Hassa ilçesindeki sınır köylerinde konuşlanan fırtına obüsler Raco bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor.
Öte yandan bölgedeki askeri araç hareketliliği de gün boyu devam etti. Çeşitli kentlerden Suriye sınırına obüs sevkıyatı yapıldı. Hatay-Kilis karayolunda ilerleyen çekicilere yüklü obüslerin, ’Zeytin Dalı Harekatı’nda görevlendirileceği belirtildi.
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