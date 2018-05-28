Sınırda kaçak tarım ilacı ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen 10 koli kaçak tarım ilacı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" olarak da anılan Hudut Birliği askerleri, devriye görevleri sırasında Yunan sınırında çalılıkların altına bırakılmış 10 koli tarım ilacı buldu.
Meriç Nehri üzerinden kaçak yollarla Yunanistan'dan getirildiği değerlendirilen, çeltik tarımında kullanılan tarımsal ilaçlara el konuldu.
İlaçlar, İpsala Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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