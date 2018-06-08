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Sınırda yakalan başhekim ve eşi hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Mustafa Yıldırım ile eşi Ümran Yıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Mustafa Yıldırım ile eşi Ümran Yıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ümran Yıldırım ve avukatı hazır bulundu. Sanık Mustafa Yıldırım ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Tekirdağ Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, dava dosyasına gelen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve diğer evrakları okudu. MASAK raporuna göre, sanıkların Turgut Özal Üniversitesinde çalışmalarına rağmen FETÖ'nün diğer bir kurumu olan Fatih Üniversitesinde SGK kayıtları bulunmadığı halde kurumdan ödemeler aldıkları tespiti yer aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Yıldırım, şunları söyledi:

"Ben 2011 mayıs itibarıyla Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi sigortalı olarak işe başladım. Bu SGK kayıtlarında görülmektedir. 2013'ün mart ayında Turgut Özal Üniversitesine sigorta girişim yapıldı. O dönem çıkan kararla kadromuz herhangi bir işleme tabi tutulmadan Fatih Üniversitesinden Turgut Özal'a aktarıldı. Sigortasız çalışmam söz konusu değildir. Ben nükleer tıp hekimiydim. SGK'nın onay vermediği bir kişinin bu şekilde çalışması mümkün değildir."

Yıldırım, 19 aydır tutuklu bulunduğunu, çocuklarının ve eşinin mağdur olduğunu ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.

Gelen raporlara ilişkin söz alan tutuksuz sanık Ümran Yıldırım da 2012 haziran ayında Fatih Üniversitesi'nde sigortalı olarak işe başladığını, hem devlet üniversitesinde hem de özel üniversitede çalıştığı için SGK'dan hizmet birleştirmesi talebinde bulunduğunu belirtti. Ümran Yıldırım, eşinin tahliyesini talep etti.

Sanıkların tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- Sınırda yakalanmışlardı

Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ile üniversitenin tıp fakültesi öğretim üyesi eşi Doç. Dr. Ümran Yıldırım, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sınırı geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

Üzerlerinde sahte kimlik ve pasaport çıkan Mustafa Yıldırım ve eşi Ümran Yıldırım, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcıları oldukları iddiasıyla aranıyordu.

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Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Mustafa Yıldırım

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