Sınırda yakalan başhekim ve eşi hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Mustafa Yıldırım ile eşi Ümran Yıldırım'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ümran Yıldırım ve avukatı hazır bulundu. Sanık Mustafa Yıldırım ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Tekirdağ Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, dava dosyasına gelen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve diğer evrakları okudu. MASAK raporuna göre, sanıkların Turgut Özal Üniversitesinde çalışmalarına rağmen FETÖ'nün diğer bir kurumu olan Fatih Üniversitesinde SGK kayıtları bulunmadığı halde kurumdan ödemeler aldıkları tespiti yer aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Yıldırım, şunları söyledi:

"Ben 2011 mayıs itibarıyla Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi sigortalı olarak işe başladım. Bu SGK kayıtlarında görülmektedir. 2013'ün mart ayında Turgut Özal Üniversitesine sigorta girişim yapıldı. O dönem çıkan kararla kadromuz herhangi bir işleme tabi tutulmadan Fatih Üniversitesinden Turgut Özal'a aktarıldı. Sigortasız çalışmam söz konusu değildir. Ben nükleer tıp hekimiydim. SGK'nın onay vermediği bir kişinin bu şekilde çalışması mümkün değildir."