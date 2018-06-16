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Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 FETÖ şüphelisi ile bu kişilere organizatörlük yaptığı belirtilen Afganistan uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık sonrası mahkemeye çıkarılan Fettah Y. (32) ile Semra Y. (27) tutuklanırken, Murat G. (30) ise soruşturmasının sürdüğü Ankara'ya gönderildi.

Muhammet T. ve Gizem T. ile Afganistan uyruklu şüphelinin işlemleri sürüyor.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birlikleri ve Edirne Merkez İlçe Jandarma birliklerinin ortak operasyonunda dün 5 FETÖ şüphelisi ile Afganistan uyruklu "insan kaçakçısı" yakalanmıştı.

Yakalananların örgütün dershanelerinde öğretmenlik yapan Muhammet T, Gizem T, Fettah Y, Semra Y. ile Maliye Bakanlığı'ndan ihraç edilen eski gelir uzman yardımcısı Murat G. olduğu belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne FETÖ tutuklama

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