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Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 13:00 | Son Güncelleme

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 eski öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerlerince iki gün önce, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan M.K. ve T.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri yasak bölge FETÖ hudut birliği Hudut Kartalları Jandarma

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