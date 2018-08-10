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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:41 | Son Güncelleme

Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen tutuklandı

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle TSK'dan ihraç edilen eski üsteğmen tutuklandı.

Sınır birliklerince yakalandıktan sonra jandarmaya teslim edilen Mehmet B, işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgedeki devriyeleri sırasında Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan bir kişiyi tespit etmiş, şüpheli, askerler tarafından yakalanmıştı

Yapılan incelemede, zanlının 677 sayılı KHK ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görevliyken ihraç edilen Mehmet B. olduğu, Ankara'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılamasının sürdüğü, yurt dışına çıkış yasağı ile aranma kaydının bulunduğu belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne FETÖ Jandarma

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