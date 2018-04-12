Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan sınırında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, yurt dışı çıkış yasağı bulunan ve Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Bülent K. (40) ile eşi H.K'nin (40) Edirne Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
H.K, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeye girme suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkarılan Bülent K. ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.
Bülent K. ve eşi H.K'nın örgütle bağlantısı nedeniyle kapatılan okulda meslekten ihraç edilmeden önce öğretmenlik yaptıkları öğrenildi.
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