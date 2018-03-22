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Sınırda yakalanan Yunan askerlerden kroki çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:46 | Son Güncelleme

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker ile ilgili soruşturması sürüyor. Askerlerin üzerinden çıkan harici bellekte askeri krokilerin olduğu belirlenirken, kullandıkları telefonlar üzerindeki incelemeler devam ediyor.

Sınırda yakalanan Yunan askerlerden kroki çıktı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 2 Mart'ta yakalanan Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'un üzerinden çıkan dijital materyallerin bir kısmı üzerindeki incelemeler tamamlandı.

Cep telefonu ile görüntü kaydettikleri belirlenen askerlerin üzerinde bulunan 2 cep telefonu ile askeri haberleşmede kullanılan bir kriptolu telefon ve harici bellek de incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

Harici bellekte yapılan incelemede, askeri krokilerin olduğu öğrenilirken, dijital materyallerin tamamının incelenmesi için çalışmalar devam ediyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

  1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 2 Mart'ta Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Edirne asker

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