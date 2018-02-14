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Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 16:12 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda, Suriye’de bulunan PYD/YPG’li teröristlere götürüldüğü belirlenen 202 kamuflaj ve 20 çift ayakkabı ele geçirildi. Yakalanan kamuflajlarla, sosyal medyada paylaşılan Afrin'deki teröristlere ait fotoğraflardaki kamuflajların aynı olduğu görülüyor.

Dünya Gümrük Haftası nedeniyle toplantı düzenleyen Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, kurum olarak milli güvenlik tedbirleri kapsamında teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda son olarak terör örgütü üyelerine gönderilen kamuflaj ve ayakkabı ele geçirildiğini belirten Aygün şöyle konuştu:

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"Cilvegözü’nde teröristlerin bölgeden uzaklaştırılmasıyla beraber ticari yasaklar önemli ölçüde azaltılmış durumda. Milli güvenlik tedbirleri çerçevesinde tabii ki malların gidişine kısıtlamalar koyuyoruz.

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Tam bir teyakkuz ve alarm halindeyiz. En son Cilvegözü’nde YPG üniformaları yakaladık.

El koyduk ve bakanlığa yazısını yazdık. Yük içine gizlenen 202 kamuflaj ve 20 ayakkabıya el koyduk. Bu üniformaların Suriye tarafında YPG terör örgütü militanları ve SDG tarafından kullanılan kamuflajlar olduğunu belirledik. Bu olayla ilgili soruşturmamız devam ediyor."

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hatay reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı Kamuflaj Afrin

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