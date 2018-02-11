Sınırdaki en yüksek tepeye dev Türk bayrağı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi’nde bulunan yüksek tepeye yapılan dev Türk bayrağı, düzenlenen törenle açıldı. Mahalle de oturan Bekir Şanverdi ve arkadaşları tarafından taşlarla yapılan ve daha sonra kırmızı Beyaza boyanarak üst tarafına da 'Önce Vatan' yazılan 150 metrekare ebadındaki dev Türk bayrağının açılışına Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Emniyet Müdürü Nadir Örten, Jandarma Komutan vekili M. Çoşkun Doğdu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saruhan, STK temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ile tepeye çıkan çocuklar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Törende konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Türkiye’nin, bu harekatla en kısa zamanda terörden kurtulacağını söyledi. Şanverdi, "Reyhanlı’da sınırın sıfır noktasındayız. Yanı başımızda Cinderes ve mahalleleri var. Nasriye, Der Ballut var. Bir kaç gün içerisinde Türk askerimiz bu bölgeleri aldılar. Kısa sürede daha ileriye giderek inşallah muzaffer olacağız. Bu bölgeleri tamamen teröristlerden ve terörizmden temizleyeceğiz. Davutpaşa Mahallesi'nde dev Türk bayrağımızın açılışını yaptık. Tüm Türkiye’ye sınırın sıfır noktasından selam gönderiyoruz” dedi.