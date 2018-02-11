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Sınırdaki en yüksek tepeye dev Türk bayrağı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 20:40 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi’nde bulunan yüksek tepeye yapılan dev Türk bayrağı, düzenlenen törenle açıldı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi’nde bulunan yüksek tepeye yapılan dev Türk bayrağı, düzenlenen törenle açıldı. Mahalle de oturan Bekir Şanverdi ve arkadaşları tarafından taşlarla yapılan ve daha sonra kırmızı Beyaza boyanarak üst tarafına da 'Önce Vatan' yazılan 150 metrekare ebadındaki dev Türk bayrağının açılışına Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Emniyet Müdürü Nadir Örten, Jandarma Komutan vekili M. Çoşkun Doğdu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saruhan, STK temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ile tepeye çıkan çocuklar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Törende konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Türkiye’nin, bu harekatla en kısa zamanda terörden kurtulacağını söyledi. Şanverdi, "Reyhanlı’da sınırın sıfır noktasındayız. Yanı başımızda Cinderes ve mahalleleri var. Nasriye, Der Ballut var. Bir kaç gün içerisinde Türk askerimiz bu bölgeleri aldılar. Kısa sürede daha ileriye giderek inşallah muzaffer olacağız. Bu bölgeleri tamamen teröristlerden ve terörizmden temizleyeceğiz. Davutpaşa Mahallesi'nde dev Türk bayrağımızın açılışını yaptık. Tüm Türkiye’ye sınırın sıfır noktasından selam gönderiyoruz” dedi.

Kaymakam Fatih Çobanoğlu ise, gençlerin yaptığı Türk Bayrağı’nın açılışını yaptıklarını söyledi. Milli birlik beraberlik olduğu sürece Türk milletinin önünde kimsenin duramayacağını belirten Kaymakam Çobanoğlu, “Gençlerimizde ve çocuklarımızda bu heyecanı görmek ayrıca bizleri mutlu ediyor. Devletimiz milletimiz ordumuzla hep beraber bu terör belasını en kısa sürede bertaraf ederek zafere ulaşacağız” diye konuştu. Dev Türk Bayrağını yapan Bekir Şanverdi ise şunları söyledi:

“150 metrekarelik olan bayrağımızı 16 günde tamamladık. Zeytin dalı harekatının ertesi günü yapmaya başladım. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçiklerimizin anısına yaptım. Benden çocuklarımıza da miras kalacak. Cinederes yolu üzerindeki tepedeki bayrağımız buradan geçen Mehmetçiklerimize ruhan ve bedenen destek sağlıyor. Gurur duyuyorum. Ayrıca 10 kilometre güneydeki Reyhanlı’dan da görülüyor. Bana yardımcı olan koca yürekli çocuklar ve gençlere teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek açılışı yaptı.

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