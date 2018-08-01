HABER

Sınırdaki güvenlik kameralarını Trimbox koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

TÜRKİYE sınır güvenliği için Aselsan tarafından yerleştirilen kameraların voltaj darbeleri, aşırı gerilimler, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi olumsuz durumlarda hasar aldığını söyleyen Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, "Bu bölgedeki tesisatları korumak için bize talep geldi, voltaj dengeleyici 'Trimbox' ile bu sorun ortadan kaldırdık, şu ana kadar cihazdan bölgeye 306 adet gönderdik" dedi.

Sınırdaki güvenlik kameralarını Trimbox koruyor

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE sınır güvenliği için Aselsan tarafından yerleştirilen kameraların voltaj darbeleri, aşırı gerilimler, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi olumsuz durumlarda hasar aldığını söyleyen Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, "Bu bölgedeki tesisatları korumak için bize talep geldi, voltaj dengeleyici 'Trimbox' ile bu sorun ortadan kaldırdık, şu ana kadar cihazdan bölgeye 306 adet gönderdik" dedi.

Aselsan, Türkiye sınır güvenliği konusunda teknoloji tabanlı bir politika izlediğini ve geliştirilen kameralar sayesinde 24 saat boyunca sınırların izlediğini belirtti. Elektrikte meydana gelen voltaj darbeleri, aşırı gerilimler, yıldırım düşmesi ya da trafo patlaması gibi olumsuz durumlarda ise kameraların hasar aldığına ve çalışmadığına dikkat çeken Yurttaş, "Kameraların elektrik kaynaklı hasar alması, çalışmamasına ve güvenlik zafiyetine sebep oluyor, kameralar ise ekstra maliyet getiriyordu. Yerli ve milli olarak üretilen voltaj dengeleyici 'Trimbox’ sınır güvenliğinde kullanılan bu kameraların sorunlarını ortadan kaldırdı" diye konuştu.

TÜRKİYE GENELİ MOBESE KAMERALARINA MONTE EDİLDİ

Aşırı gerilim durumlarında dahi kameraların zarar görmeden çalışmaya devam ettiğini kaydeden Yurttaş, "Aselsan, sınır hattında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yüzlerce MOBESE kamerasına yerli üretim voltaj dengeleyici cihazı monte edilerek modernize edildi. Elde edilen başarının ardından voltaj dengeleyici cihaz Türkiye geneli MOBESE kameralarına monte edildi. Cihaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan özel kameralarda da kullanıldı" dedi.

“CİHAZ TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ”

Trimbox’ın tamamen yerli ve milli olduğunu ifade eden Yurttaş, "Yıldırım düşen bölgelerde ve askeri tesislerde kullanılan tesisatları korumak için bize bir talep geldi. İlk 61 adet ön sipariş ile gönderdik. Daha sonra 245 adet daha gönderdik. Önümüzdeki süreçte bunların artacağını düşünüyoruz. Ayrıca Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hakkari’deki MOBESE kameraları için de 15 tane ürün istendi. Daha sonra onlara da 110 adet ürün gönderdik. Dünyada marka olmuş dev firmalara bakıldığında, hepsinin devletlerinin desteği ile bunu başardığını görebiliriz. Devletimizin manevi desteği ile hedefimiz bütün dünyada kullanılan bir Türk markası olmak" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
YKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladıYKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladı
Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Gervinho'nun Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia edildi!

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

İlginizi Çekebilir

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversiteyi kazandığı gün, feci şekilde can verdi

Üniversiteyi kazandığı gün, feci şekilde can verdi

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü

YKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM kontenjan ve program durumunu açıkladı

Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!

Doktorların istifası hastaları ortada bıraktı!

Şans Topu sonuçları 1 Ağustos: Ayın ilk çekilişinde gözler 5+1'de! (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 1 Ağustos: Ayın ilk çekilişinde gözler 5+1'de! (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.