Sınırdaki güvenlik kameralarını Trimbox koruyor

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE sınır güvenliği için Aselsan tarafından yerleştirilen kameraların voltaj darbeleri, aşırı gerilimler, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi olumsuz durumlarda hasar aldığını söyleyen Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, "Bu bölgedeki tesisatları korumak için bize talep geldi, voltaj dengeleyici 'Trimbox' ile bu sorun ortadan kaldırdık, şu ana kadar cihazdan bölgeye 306 adet gönderdik" dedi.

Aselsan, Türkiye sınır güvenliği konusunda teknoloji tabanlı bir politika izlediğini ve geliştirilen kameralar sayesinde 24 saat boyunca sınırların izlediğini belirtti. Elektrikte meydana gelen voltaj darbeleri, aşırı gerilimler, yıldırım düşmesi ya da trafo patlaması gibi olumsuz durumlarda ise kameraların hasar aldığına ve çalışmadığına dikkat çeken Yurttaş, "Kameraların elektrik kaynaklı hasar alması, çalışmamasına ve güvenlik zafiyetine sebep oluyor, kameralar ise ekstra maliyet getiriyordu. Yerli ve milli olarak üretilen voltaj dengeleyici 'Trimbox’ sınır güvenliğinde kullanılan bu kameraların sorunlarını ortadan kaldırdı" diye konuştu.