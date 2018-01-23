Sınırı bu halde geçtiler! Bakışları yürekleri burktu!

Altınözü İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplerce, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Suriyelilere yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 Suriyeli yakalandı.
İlçe emniyet amirliğine getirilen Suriyelilerin kıyafetlerinin, sınırı geçerken, aşırı yağış nedeniyle çamur içinde kaldığı görüldü.
Suriyelilere AFAD ve Kızılaytarafından temiz ayakkabı, çorap ve mont verildi. Yemek yedirilen Suriyelilerin sağlık ekipleri tarafından muayeneleri yapıldı. Suriyeliler, daha sonra Hatay İl Göç İdaresi'ne götürüldü.
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