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Sınırı bu halde geçtiler! Bakışları yürekleri burktu!

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 15:10 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçerken, yakalanan ve aşırı yağış nedeniyle kıyafetleri çamur içinde kalan Suriyelilere ayakkabı, çorap ve mont verildi.

Sınırı bu halde geçtiler! Bakışları yürekleri burktu!

Altınözü İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplerce, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Suriyelilere yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 Suriyeli yakalandı.

İlçe emniyet amirliğine getirilen Suriyelilerin kıyafetlerinin, sınırı geçerken, aşırı yağış nedeniyle çamur içinde kaldığı görüldü.

Suriyelilere AFAD ve Kızılaytarafından temiz ayakkabı, çorap ve mont verildi. Yemek yedirilen Suriyelilerin sağlık ekipleri tarafından muayeneleri yapıldı. Suriyeliler, daha sonra Hatay İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..
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Anahtar Kelimeler:
hatay Altınözü Suriyeliler

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SINIR SINIR DEĞİL Kİ. ADAMLAR ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEÇİYOR. TERÖRİSTLER Mİ GEÇEMEYECEK. HER ALANDA ZAAFİYET, HATA, İŞ BİLMEZLİK, AMA HERŞEYİ BEN BİLİYORUM UKALALIĞI...
yazık olan çocuklara oluyor habire doğuruyorlar gelin sizede bakarız alıştık kendi ülkemizde mülteci gibi yaşamaya.
ne yapalım şu yeryüzünde şu millet kadar merhametlisi yoktur,gelin sizede bakarız,ekmek bölüşülünce güzel ve bereketlidir
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