Sınırı geçen 2 Yunan askerinin tutuklanması

EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutukluluk hallerine devam kararına avukatlarınca yapılan itiraz reddedildi.

Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, Edirne Adliyesi'ne gelerek Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluklarına itiraz ile tahliye taleplerini içeren dilekçelerini sundu.

Jandarma ekipleri tarafından Sulh Ceza Hakimliği duruşma salonuna getirilen teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, tahliye taleplerini dile getirerek savunmalarını yaptı.

Mitretodis ve Kouklatzis, savunmasında kar üzerinde gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savundu.

Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan incelemenin ardından iki askerin kalıcı ikametgahlarının olmaması ve elde edilen dijital verilerin incelenmesi ve askerlerin kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması nedeniyle itiraz reddedilerek, askerlerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

