Sınırı geçen 4 Türk Yunanistan tarafından gözaltına alındı!

Polis, gazeteci olduklarını söyleyen iki Türk'ün dün Meriç'te yaşanan tekne kazasını haberleştirmek için sınırı geçtiklerini söylediğini belirtti.
Türkiye'den 9 kişiyi Yunanistan'a geçimeye çalışan bir tekne dün Meriç'te batmıştı. 1 kadın ve 3 çocuğu kazada kaybolmuştu. Teknedeki diğer 5 kişi ise karaya çıkmayı başarmıştı.
Polis gözaltına alınan diğer 2 kişinin de 'kayıp ailenin yakınları' olduğunu duyurdu.
Yunan medyası kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü ve bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'deki polis operasyonlarından kaçmaya çalıştığını yazdı.
NATO üyesi Yunanistan- Türkiye arasındaki ilişkiler Atina'nın darbe girişimine karışan 8 Türk askerini iade etmemesi nedeniyle gergin.
Yunanistan 3 darbeci askere iltica hakkı tanımıştı. İlişkileri geren bir diğer olay da mart ayında Türkiye'nin sınırı geçtikleri gerekçesiyle iki Yunan askerini tutuklaması olmuştu.
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