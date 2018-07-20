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Sınırı geçen 4 Türk Yunanistan tarafından gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 16:59 | Son Güncelleme

Yunanistan polisinden yapılan açıklamada Meriç nehrinin ayırdığı kuzeydoğu sınırındaki yasaklı bölgeye giren 4 Türk'ün gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltına alınanlardan ikisinin kendisini gazeteci olarak tanımladığı belirtildi.

Sınırı geçen 4 Türk Yunanistan tarafından gözaltına alındı!

Polis, gazeteci olduklarını söyleyen iki Türk'ün dün Meriç'te yaşanan tekne kazasını haberleştirmek için sınırı geçtiklerini söylediğini belirtti.

MERİÇ NEHRİ'NDE TEKNE BATMIŞTI

Türkiye'den 9 kişiyi Yunanistan'a geçimeye çalışan bir tekne dün Meriç'te batmıştı. 1 kadın ve 3 çocuğu kazada kaybolmuştu. Teknedeki diğer 5 kişi ise karaya çıkmayı başarmıştı.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ KAYIP AİLENİN YAKINLARI

Polis gözaltına alınan diğer 2 kişinin de 'kayıp ailenin yakınları' olduğunu duyurdu.

YUNAN MEDYASI OPERASYONLARDAN KAÇMAYA ÇALIŞTIKLARINI YAZDI

Yunan medyası kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü ve bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'deki polis operasyonlarından kaçmaya çalıştığını yazdı.

NATO üyesi Yunanistan- Türkiye arasındaki ilişkiler Atina'nın darbe girişimine karışan 8 Türk askerini iade etmemesi nedeniyle gergin.

Yunanistan 3 darbeci askere iltica hakkı tanımıştı. İlişkileri geren bir diğer olay da mart ayında Türkiye'nin sınırı geçtikleri gerekçesiyle iki Yunan askerini tutuklaması olmuştu.

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Yunanistan Meriç Nehri gözaltı

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