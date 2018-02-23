Sınırın hattındaki belediye hizmetleri vatandaşları memnun etti

Türkiye-Suriye sınırının ‘Sıfır Noktası’ olarak bilinen Akçakale ilçesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü hizmetler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Suriye’nin Tel Abyad kentine komşu olan ilçede başta altyapı, üstyapı, park-bahçe, kırsal yollar ve diğer sosyo-kültürel hizmetlerle Akçakalelilerin gönlünde adeta taht kuran Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye Akçakaleliler yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

148 bin metrekare parke taşı döşendi

Büyükşehir Belediyesi, Akçakale’de asfalt seriminin tamamlandığı bölgeler başta olmak üzere, ilçenin birçok mahallesinde toplamda 147 bin 982 metrekarelik kilitli parke taşı döşeme de yaparak sokakları yeni görünümüne kavuşturdu.

Akçakale’de 208 bin metrekare sıcak asfalt serimi

Akçakale’de prestij cadde, bulvar ve okul yollarının yanı sıra yapımını tamamladığı kent parkı, spor kompleksi ve diğer tesis yollarını sıcak asfaltla buluşturdu.

Mahalle yolları ve okul yollarını önce güçlendiren ardından ilk kez sıcak asfaltla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Ekipleri, ilçede toplam 208 bin 471 metrekare asfalt serimi yaptı. Çalışmalar kapsamında 2018’de Yenişehir, Adnan Menderes, Hürriyet, Öncül ve Ceylanlı Mahalle yolları ilk kez asfaltla buluştu.

Asfaltı tamamlanan mahallelerden Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Hasan Ayhan yaptığı konuşmada yollarının eskiden oldukça kötü olduğunu ancak Büyükşehir Belediyesi sayesinde oldukça konforlu yollara kavuştuklarını söyledi.

Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür eden Muhtar Ayhan “Biz Büyükşehir Belediyesi’nden oldukça memnunuz. Ne sorunumuz varsa onlara ilettiğimizde bize gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Akçakale kırsalı Büyükşehir ile güçleniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra 13 ayrı ilçede kırsal mahallelere de ağırlık vererek hizmetlerine devam ediyor. Akçakale kırsalında yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal yolların standardını yükselterek halkın hizmetine sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nisan 2014’ten bu yana Akçakale kırsal mahallelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 yılda toplam 228 kilometre birinci, 129 kilometre ikinci kat sathi asfalt serimi yaptı. Ayrıca Akçakale kırsalına 317 kilometre stabilize yol yapılırken 195 kilometre mekanik malzeme serimi ve 1195 adet büz boru döşendi.

Dalca-Tepecik,Edebey-Duatepe, Akyaprak-Uğurtaş-Büyüknaneli kırsalında yürütülen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Akçakaleliler, "Eskiden yollarımız yoktu. Allah Büyükşehir Belediyesi’nden razı olsun. Yolumuzu yaptılar bizi çamurdan ve çukurdan kurtardılar" dedi.