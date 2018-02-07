Sınırın sıfır noktasından anlamlı mesaj

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya gelen belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, PKK/YPG terör örgütüne yönelik Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi. Burada bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Okunan ezanlar ve gönderdeki bayrak için şehit olmaya hazırız" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar, Afrin bölgesini terör örgütlerinden arındırmaya yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na Suriye sınırında destek verdi.

"Vatan için canımızı feda etmeye ve şehit olmaya hazırız"

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyen Çiftçi, "Ne kadar şehit verirsek verelim vatan için canımız feda ve şehit olmaya hazırız" dedi.

Okunan ezanlar ve göklerde dalgalanan bayrak için şehit olmaya hazır olduklarını belirten Nihat Çiftçi, "Tüm Akçakale halkı adına, ilçe belediye başkanımız adına, teşkilatlarımız adına başkomutanımıza saygılarımızı ve selamlarımız iletiyorum. Ordumuz Zeytin Dalı Harekatı sebebiyle sınırda terör unsurlarını temizlemek ve bu topraklara barış ve huzur getirmenin yanı sıra, bu toprakların gerçek sahibi olan ve şu an ülkemizde misafirlerimiz olarak bulunan Suriyeli kardeşlerimizin bu harekat ile evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin temel amacı sınırlarında yer alan terör unsurlarını ortadan kaldırmak ve sınırı güvenli hale getirmektir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, komşusunun topraklarında zerre kadar gözü yoktur. Terör örgütlerinin ve destekleyenlerinin bilmesi gerekiyor ki tarihimiz gösterir ki bu toprakların sahibi bellidir o da yaşayan halkıdır. Bunun kanıtı canlarını gözlerini kırpmadan bu topraklar uğruna veren dedelerimiz ve atalarımızdır" dedi.