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Sınırlar güven altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığının, ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projesi kapsamında 2 bin 949 kilometrelik kara sınırının doğu ve güneyinde toplam  888 kilometrelik alan modüler beton duvarlarla ve tellerle örülürken, Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak.

İÇİŞLERİ Bakanlığının, ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projesi kapsamında 2 bin 949 kilometrelik kara sınırının doğu ve güneyinde toplam 888 kilometrelik alan modüler beton duvarlarla ve tellerle örülürken, Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak. Güneş enerjili aydınlatma sisteminin başarılı olması halinde, söz konusu sistem Suriye sınırının tamamında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kapsamında ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projelerinin tamamlanacağını açıklaması üzerine, İçişleri Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. Terörle mücadele, kaçakçılığın ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca güney, doğu ve batı sınırlarının güvenliğinin artırılması çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda, güney sınırının (911 kilometrelik Suriye sınırının Asi ve Dicle nehirleri haricinde kalan) 828 kilometrelik kısmında modüler beton duvar yapılması planlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ödeneklerle sınır hattında yapımına başlanan modüler beton çalışmalarında bu zamana kadar 802 kilometrelik (yüzde 97) kısmın montajı tamamlandı. Doğu sınırının (İran-Ağrı, Iğdır) 144 kilometrelik kısmında modüler beton duvar, beton temelli fens teli ve devriye yolu inşasına geçen yıl başlanmıştı. İnşa faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 96 kilometre modüler beton duvar üretimi ve 86 kilometre modüler beton duvar montajı tamamlandı. Ayrıca, İran-Hakkâri sınırının 43 kilometrelik kısmında ise modüler beton duvar ve devriye yolu inşasına yakın zamanda başlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2 bin 949 kilometre uzunluğundaki kara sınırının bin 15 kilometrelik (yüzde 35) kısmı modüler beton duvarlarla örülmüş olacak.

SINIRLAR IŞIL IŞIL

Sınır güvenliğinin artırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan aydınlatma çalışmaları 2017 ve 2018 yıllarında ivme kazandı. Bu kapsamda bu zamana kadar 340 kilometre uzunluğunda yeni aydınlatma tesisi yapıldı. Aynı sistemi güney sınırında da uygulayan Bakanlık, Şanlıurfa-Suriye sınırında güneş (solar sistem) enerjili aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörlerini kurma çalışmalarını ise bitirme noktasına getirdi. İlk defa Şanlıurfa-Suriye sınırında kullanılan güneş enerjili aydınlatma sisteminin başarılı olması halinde, bu sistem Suriye sınırının tamamında uygulanacak. Bakanlık ayrıca, Gürcistan, Ermenistan-Ardahan sınırına da aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörleri kuracak. Bu sayede Türkiye’nin 802 kilometre uzunluğunda olan mevcut aydınlatma sistemi, yapılacak olan yeni tesislerle 969 kilometreye ulaşacak. Böylece, Türkiye sınırlarının yüzde 33’lük kısmı aydınlatılmış olacak. 2019 yılından sonra Ardahan ve Şanlıurfa illerindeki aydınlatma tesislerinin tamamlanmasıyla da bu hattın uzunluğu 1.124 kilometreye ulaşacak ve Türkiye kara sınırlarının yaklaşık yüzde 40’lık kısmı aydınlatılacak.

YASADIŞI GEÇİŞLERE TELLİ ÖNLEM

İçişleri Bakanlığı, Suriye-Hatay sınır hattı boyunca; yasa dışı geçişlerin yoğun olarak yaşandığı Yayladağı, Reyhanlı ve Hassa ilçelerinin bazı bölgelerine toplam 38 kilometre uzunluğunda yüksek güvenlikli tel çit yapılmasını sağladı. Yine 223 kilometre uzunluğundaki Şanlıurfa-Suriye sınırında 7 adet gözetleme kulesi, 16 adet termal kamera, 19 adet solar sistem, 15 adet noktasal ledli aydınlatma armatürü kuruldu. İçişleri Bakanlığı ayrıca milli sınırlardan kaçak geçişlerin önlenmesi ve sınır güvenliğinin etkin bir şeklide sağlanması amacıyla sınır ardı bölgelerde, elektronik denetleme sistemi, gözetleme kuleleri, yüksek güvenlikli tel çitlerle sınırlar güvenli hale getiriyor.

Haber:ANKARA ,(DHA)

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