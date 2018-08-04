Sınırlar güven altında

İÇİŞLERİ Bakanlığının, ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projesi kapsamında 2 bin 949 kilometrelik kara sınırının doğu ve güneyinde toplam 888 kilometrelik alan modüler beton duvarlarla ve tellerle örülürken, Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak. Güneş enerjili aydınlatma sisteminin başarılı olması halinde, söz konusu sistem Suriye sınırının tamamında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kapsamında ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projelerinin tamamlanacağını açıklaması üzerine, İçişleri Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. Terörle mücadele, kaçakçılığın ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca güney, doğu ve batı sınırlarının güvenliğinin artırılması çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda, güney sınırının (911 kilometrelik Suriye sınırının Asi ve Dicle nehirleri haricinde kalan) 828 kilometrelik kısmında modüler beton duvar yapılması planlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ödeneklerle sınır hattında yapımına başlanan modüler beton çalışmalarında bu zamana kadar 802 kilometrelik (yüzde 97) kısmın montajı tamamlandı. Doğu sınırının (İran-Ağrı, Iğdır) 144 kilometrelik kısmında modüler beton duvar, beton temelli fens teli ve devriye yolu inşasına geçen yıl başlanmıştı. İnşa faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 96 kilometre modüler beton duvar üretimi ve 86 kilometre modüler beton duvar montajı tamamlandı. Ayrıca, İran-Hakkâri sınırının 43 kilometrelik kısmında ise modüler beton duvar ve devriye yolu inşasına yakın zamanda başlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2 bin 949 kilometre uzunluğundaki kara sınırının bin 15 kilometrelik (yüzde 35) kısmı modüler beton duvarlarla örülmüş olacak.