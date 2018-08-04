Sınırlara modüler beton duvar ve tel önlemi

İçişleri Bakanlığınca 2 bin 949 kilometrelik kara sınırının doğu ve güneyinde toplam 888 kilometrelik alanın modüler beton duvarlarla ve tellerle örüldüğü ve Şanlıurfa-Suriye sınırının ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projelerinin tamamlanacağını açıklaması üzerine, çalışmalar hızlandırıldı.

2 bin 949 kilometrelik kara sınırının doğu ve güneyinde toplam 888 kilometrelik alan modüler beton duvarlarla ve tellerle örülürken, Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak. Güneş enerjili aydınlatma sisteminin başarılı olması halinde, söz konusu sistem Suriye sınırının tamamında uygulanacak.

Terörle mücadele, kaçakçılığın ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca güney, doğu ve batı sınırlarının güvenliğinin artırılması çalışmalarına devam ediliyor.