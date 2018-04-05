Sınırlardan yasa dışı geçişler

Güvenlik güçlerinin, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 913 kişiyi yakaladığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının hudut birlikleri, kaçak yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 683, Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı.
Bu müdahaleler sonucunda 3 bin 575 tabanca mühimmatı ve 586 küçükbaş hayvan ele geçirildi.
İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 74 kişi yakalandı, 14 bin 680 paket sigaraya el konuldu.
Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen 141 kişi yakalandı.
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