ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini bu kente taşıma kararı ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini, BM ilkeleri ve ilgili kararlarıyla çeliştiğini belirten Sinirlioğlu, söz konusu kararla aynı zamanda Filistin halkının tarihi, yasal ve asli haklarının hiçe sayıldığını, dünya genelindeki Hristiyanların ve Müslümanların dini hakları ile evrensel değerlerinin görmezden gelindiğini ifade etti.

Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin sorunu dahil Ortadoğu'daki gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığını yürüten Türkiye'yi temsilen yaptığı konuşmada, Filistin halkının yıllardır süregelen İsrail işgali nedeniyle yerlerinden edildiğine, vazgeçilemez ve meşru haklarından mahrum bırakıldığına dikkati çekti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Operasyon ile DEAŞ'ın sızmasına ve PKK/PYD/YPG saldırılarına karşı sınır güvenliğinin sağlanması, Afrin'deki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sivillerin terör belasından kurtarılması amaçlanıyor." dedi.

Bütün ülkelere bu kararı tanımak ve desteklemekten kaçınmaları çağrısında bulunan Sinirlioğlu, üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'ün tarihi statüsünün korunmasının uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Feridun Sinirlioğlu, Kudüs'ün statüsüne ilişkin tek taraflı kararların kentin etnik çeşitliliği ve çok kültürlü yapısını tehdit ettiğini, Ortadoğu'da adil ve kalıcı barış umutlarını baltaladığını, iki devletli çözümü engellediğini anlattı.

Doğu Kudüs'ün demografik yapısı, karakteri ve statüsünü değiştirmeye yönelik tüm adımların yasa dışı olduğuna dikkati çeken Sinirlioğlu, İsrail'i BMGK kararlarını ihlal etmekle eleştirdi.

İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerine yönelik uluslararası kınamaların eyleme dönüşmesi gerektiğini söyleyen Sinirlioğlu, İİT'nin bütün ülkelere Filistin halkı ve kurumlarına olan desteğini sürdürmesi çağrısı yaptığını kaydetti.

Sinirlioğlu, İİT'nin İsrail-Filistin sorununda çok taraflı barış sürecini başlatmaya yönelik tüm uluslararası adım ve çabaları desteklediğini belirtti.