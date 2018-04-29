EDİRNE (AA) - Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneğince (TUYUB) düzenlenen 4. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular ödülleri törenle aldı.

Dernek başkanı Önder Akdağ, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, organizasyona katılan atletlerin bu yıl şehitler için koştuğunu belirterek, tüm sporculara teşekkür etti.

Sivil toplum örgütü olarak ülkenin ve şehrin tanıtımı için bu tür organizasyonlar yaptıklarını anlatan Akdağ, yarı maratonda da kendilerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiklerini vurguladı.

Edirne Belediye Başkanı Selçuk Çakır ve Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak da sporculara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarı maratonda erkeklerde Hasan Turgut birinci, Maksune Demir ikinci, Etiyopyalı Argachew Assefa Tola üçüncü, kadınlarda ise Duygu Boyan birinci, Jale Başak ikinci, İngiliz Rachel Overrington üçüncü olmuştu.

