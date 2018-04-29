HABER

Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 15:10 | Son Güncelleme

Edirne'de düzenlenen yarı maratonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

EDİRNE (AA) - Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneğince (TUYUB) düzenlenen 4. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular ödülleri törenle aldı.

Dernek başkanı Önder Akdağ, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, organizasyona katılan atletlerin bu yıl şehitler için koştuğunu belirterek, tüm sporculara teşekkür etti.

Sivil toplum örgütü olarak ülkenin ve şehrin tanıtımı için bu tür organizasyonlar yaptıklarını anlatan Akdağ, yarı maratonda da kendilerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiklerini vurguladı.

Edirne Belediye Başkanı Selçuk Çakır ve Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak da sporculara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarı maratonda erkeklerde Hasan Turgut birinci, Maksune Demir ikinci, Etiyopyalı Argachew Assefa Tola üçüncü, kadınlarda ise Duygu Boyan birinci, Jale Başak ikinci, İngiliz Rachel Overrington üçüncü olmuştu.

Medya dünyasını sarsan iddia! Hürriyet'in 1 numarası da istifa ettiMedya dünyasını sarsan iddia! Hürriyet'in 1 numarası da istifa etti
Tatil planı yapanlar 8 Temmuz'a dikkat!Tatil planı yapanlar 8 Temmuz'a dikkat!
Karamollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildiKaramollaoğlu'na şok! Son gün iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgar Dostluk Grubu Derneği Yunan Önder Akdağ Selçuk Çakır TUYUB Türk yarı maraton Zekeriya Bayrak

En Çok Okunan Haberler

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.