HABER

Sinop açıklarında demirli kuru yük gemisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:18 | Son Güncelleme

Sinop açıklarında demirli kuru yük gemisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Hatice Aslan kadına şiddet için söylediği sözlere açıklama getirdi

Hatice Aslan kadına şiddet için söylediği sözlere açıklama getirdi

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Ahmet Takan yazdı: Erdoğan, Soylu'yu nasıl döndürdü?..

Ahmet Takan yazdı: Erdoğan, Soylu'yu nasıl döndürdü?..

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

AK Parti'den o sunucuya sert tepki: Siz kimsiniz?

AK Parti'den o sunucuya sert tepki: Siz kimsiniz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kazım Kurt sendikaları ziyaret etti

Kazım Kurt sendikaları ziyaret etti

Büyükşehir Akademi’de dersler devam ediyor

Büyükşehir Akademi’de dersler devam ediyor

Bursa’nın en büyük ‘Öğrenci Kariyer Fuarı’ başladı

Bursa’nın en büyük ‘Öğrenci Kariyer Fuarı’ başladı

AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!

AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!

Darbenin yıl dönümünde o günkü gazete manşetleri sergilendi

Darbenin yıl dönümünde o günkü gazete manşetleri sergilendi

Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.