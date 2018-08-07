Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi

Sinop'un CHP'li Belediye Başkanı Baki Ergül, Nükleer Santral projesine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Ergül, "Patlama olursa daha az kişi ölsün diye Sinop seçildi" dedi.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Ergül, "Nükleer santralin Sinop'ta yapılmak istenmesinin tek nedeni Türkiye'de kilometre kareye 90 kişi düşerken, Sinop'ta ise bu oran 30'dur. Eğer nükleer santralde bir patlama yaşanırsa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi" diye konuştu.
Nükleer santralle birlikte kanser salgını yaşanacağını belirten Ergül, "Bunlar birden olmuyor. Sinop il merkezine 14 kilometre uzaklıkta yapılacak olan nükleer santrale, Sinop olarak, 'hayır, hayır, hayır' diye haykırıyoruz" diyerek bölgede şimdiden orman katliamına yol açan projeye tepki gösterdi.
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