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Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün, Sinop'un CHP'li Belediye Başkanı Baki Ergül ile gerçekleştirdiği röportajda dikkat çeken detaylar yer aldı. Ergül, Sinop'taki Nükleer Santral projesine ilişkin olarak çarpıcı bir iddiada bulundu ve 'Patlama olursa daha az kişi ölsün diye Sinop seçildi' dedi.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi

Sinop'un CHP'li Belediye Başkanı Baki Ergül, Nükleer Santral projesine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Ergül, "Patlama olursa daha az kişi ölsün diye Sinop seçildi" dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Ergül, "Nükleer santralin Sinop'ta yapılmak istenmesinin tek nedeni Türkiye'de kilometre kareye 90 kişi düşerken, Sinop'ta ise bu oran 30'dur. Eğer nükleer santralde bir patlama yaşanırsa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi" diye konuştu.

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Nükleer santralle birlikte kanser salgını yaşanacağını belirten Ergül, "Bunlar birden olmuyor. Sinop il merkezine 14 kilometre uzaklıkta yapılacak olan nükleer santrale, Sinop olarak, 'hayır, hayır, hayır' diye haykırıyoruz" diyerek bölgede şimdiden orman katliamına yol açan projeye tepki gösterdi.

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sinop Baki Ergül, nükleer santral projesi sinop patlama iddiası

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