Sinop için kuvvetli yağış uyarısı

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Ayancık ve Türkeli ilçelerinde saat 06.00'ya kadar kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.
Açıklamada, yaklaşık üç saat etkili olacak yağış süresince ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
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