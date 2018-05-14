Sinop iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. İslam'ın beş şartından biri olan oruç vazifesinin yapıldığı Ramazan ayı ile birlikte imsak vakti ve iftar saati merak edilmeye başlandı. Sinop'ta yaşayanlar da kendi şehirlerinde imsak ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Diyanetin sayfasında yer alan Ramazan imsakiyesine göre Sinop'ta ilk oruç için sahur vakti 3.21 iken iftar vakti ise 20.00 olarak görülüyor. İşte imsak ve iftar saatlerini takip edebileceğiniz Sinop Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:21
|05:11
|12:42
|16:38
|20:00
|21:42
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:19
|05:10
|12:42
|16:38
|20:01
|21:44
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:18
|05:09
|12:42
|16:38
|20:02
|21:46
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:16
|05:08
|12:42
|16:39
|20:03
|21:47
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:15
|05:08
|12:42
|16:39
|20:04
|21:49
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:13
|05:07
|12:42
|16:39
|20:05
|21:50
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:12
|05:06
|12:42
|16:40
|20:06
|21:52
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:10
|05:05
|12:42
|16:40
|20:07
|21:53
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:09
|05:04
|12:42
|16:40
|20:08
|21:55
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:08
|05:04
|12:42
|16:41
|20:09
|21:56
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:06
|05:03
|12:42
|16:41
|20:10
|21:58
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:05
|05:02
|12:43
|16:41
|20:11
|21:59
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:04
|05:02
|12:43
|16:42
|20:12
|22:00
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:03
|05:01
|12:43
|16:42
|20:12
|22:02
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:02
|05:00
|12:43
|16:42
|20:13
|22:03
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:01
|05:00
|12:43
|16:42
|20:14
|22:04
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:00
|04:59
|12:43
|16:43
|20:15
|22:06
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|02:59
|04:59
|12:43
|16:43
|20:16
|22:07
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|02:58
|04:59
|12:44
|16:43
|20:16
|22:08
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|02:57
|04:58
|12:44
|16:44
|20:17
|22:09
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|02:56
|04:58
|12:44
|16:44
|20:18
|22:10
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|02:55
|04:57
|12:44
|16:44
|20:19
|22:11
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|02:54
|04:57
|12:44
|16:45
|20:19
|22:12
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|02:54
|04:57
|12:44
|16:45
|20:20
|22:13
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|02:53
|04:57
|12:45
|16:45
|20:20
|22:14
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:53
|04:57
|12:45
|16:45
|20:21
|22:15
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:52
|04:56
|12:45
|16:46
|20:22
|22:16
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|02:52
|04:56
|12:45
|16:46
|20:22
|22:17
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:51
|04:56
|12:45
|16:46
|20:23
|22:17
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:51
|04:56
|12:46
|16:46
|20:23
|22:18
ORUCUN YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI NELERDİR?
Bir kimsenin oruç ibadetiyle yükümlü sayılabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:
a) Müslüman olmak
Bu şart, müslüman olmayanların dinin fer‘î hükümlerine muhatap sayılıp sayılmamasıyla ilgili usul ihtilâfı sebebiyle diğer üç mezhepte sıhhat şartları arasında zikredilmekle birlikte bir gayri müslimin İslâm’a girmeden önceki zamana ait oruçları kazâ etmesi gerekmediği noktasında görüş ayrılığı yoktur. Genel sorumluluk ilkesinin bir uzantısı olarak yeni müslüman olan kişi orucun farz olduğunu bilmemesini mâzur kılacak şartlarda geçen oruçlarını da kazâ etmekle yükümlü sayılmaz.
b) Bulûğ
Ergenlik çağına ulaşmamış kimseye oruç farz değildir; ancak temyiz çağına ulaştıktan sonra çocukların yavaş yavaş oruca alıştırılması tavsiye edilmiştir.
c) Akıl
Oruçla yükümlü sayılmak için temyiz kudretine sahip olmak şarttır. Şuurun açık olması (ifâkat) Hanefî mezhebinde sıhhat şartı değil vücûb şartı olarak nitelenir; akıl hastalığı ve uzun süre baygınlık durumları daha çok orucun niyetle ilgisi dikkate alınarak incelenir.
ORUCUN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
Yükümlü olunan orucu zamanında yerine getirmenin gerekli olması için şu şartlar aranır:
a) Sağlıklı olmak
Hastalık orucun geçerliliğini engellememekle beraber zamanında tutmayı vâcip olmaktan çıkarır. Buna karşılık âdet görme veya loğusa olma hem edanın vücûbunu hem orucun geçerliliğini engeller.
b) Mukim olmak
Dinen yolcu hükmünde olan kişinin orucu zamanında yerine getirmesi gerekli değildir. Bu şartların açılımı mahiyetindeki durumlarda orucun ertelenmesi ve başlanmış orucun bozulması mubah hale gelir. (aş. bk.)
c) Sıhhat Şartları
Orucun geçerli olması için aranan şartlar şunlardır:
1- Niyet etmek.
2- Hayız ve nifas halinde olmamak. Orucu zamanında tutmakla yükümlü olmayan bu durumdaki kadınların oruç tutmaları geçerli sayılmamıştır.
İFTAR DUASI
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı. Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim…
Mübarek Ramazan ayı kalbini O’nun yoluna koymayı ellerini daim O’nun dergahına açmaya vesile olsun.. Hayırlı Ramazanlar.
Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için. Selam ve dua ile hayırlı ramazanlar.
Mübarek Ramazan ayına has rahmet bereket ve mağrifet ile hemhal olman dileklerimle. Hayırlı ramazanlar.
Yağmur gibi bereketli ve yağmur taneleri kadar tatlı bereketli Ramazanlar dilerim.
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