Sinop kitap okudu

Sinop’ta 54’üncü Kütüphaneler Haftası dolayısıyla ’81 ilde Kitap Okuyoruz’ adlı etkinlik düzenlendi.
Sinop Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi ortaklığında gerçekleşen etkinlik Sinop Arkeoloji Müzesi bahçesinde yapıldı. Bu yıl 7.si düzenlenen okuma etkinliğine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan diğer kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konferanslar, sunumlar, belgeseller, müzik dinletisi, ziyaretler ve kitap okuma etkinliklerinin yanı sıra öğrencilerle de bir araya geleceklerini belirten Akarslan, "Çalıştaylar, söyleşiler, istişare toplantıları, kütüphane oryantasyonu gibi etkinliklerle dolu dolu bir Kütüphane Haftası icra ediyoruz. Bugünkü etkinliğimiz de bunlardan bir tanesi. İl genelinde yapılacak olan etkinliklerde kütüphanelerin önemini hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bugün düzenlediğimiz kitap okuma etkinliğinin amacı halkımızın kitap ve kütüphaneye olan ilgisini artırmak, okuma alışkanlığı ve okuma kültürü konusunda farkındalık oluşturmak” dedi.
Türkiye’nin 81 ilinde saat 12.30’da aynı anda başlayan kitap okuma etkinliği 13.00’te son buldu.
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