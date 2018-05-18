Sinop merkezli FETÖ/PDY operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları iddiasıyla Sinop, Samsun, Bitlis, Gaziantep, Antalya, Elazığ ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Ayhan Sevinç ve Hasan Battal çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlılardan 6'sı etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılık sorgularının ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir şüpheli ise tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

