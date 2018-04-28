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Sinop merkezli suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 19 kişiden 4'ü tutuklandı

SİNOP (AA - Sinop merkezli 5 ilde, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerince organize suç örgütü kurarak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla Sinop, Malatya, İstanbul, Samsun ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan H.K, S.K, F.Ç. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KASTAMONU Samsun Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü operasyonu

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