Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen bazı şüphelilere ait hesaplardaki 1 milyon 176 bin liraya el koyuldu.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı verilen 14 zanlıya ait banka hesaplarında inceleme başlatıldı.

Sinop, Adana, Bursa, İstanbul ve Çorum'da eş zamanlı yürütülen çalışmalar neticesinde bazı şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyon 176 bin lira olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talebini değerlendiren mahkeme, söz konusu paraya el koyulmasına ve hesapların bloke edilmesine karar verdi.

Bu arada soruşturma kapsamında daha önce haklarında gözaltı kararı alınan 5 kişiden 2'sinin işledikleri başka suçlardan ötürü cezaevinde oldukları tespit edildi. Firari üç zanlının ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sinop merkezli 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda daha önce 9 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanmıştı.

