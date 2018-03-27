HABER

Sinop nokulu Türkiye’nin her yerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Şubat ayında tescili alınan Sinop nokulu Türkiye’nin her iline kargolanıyor.Sinop nokulunun, Türkiye çapında meşhur olduğunu belirten bir unlu mamuller işletme sorumlusu Ahmet Baş, “Sinop’ta nokullarımız Türkiye çapında bir hayli çok meşhur oldu.

Sinop nokulu Türkiye’nin her yerinde

Şubat ayında tescili alınan Sinop nokulu Türkiye’nin her iline kargolanıyor.
Sinop nokulunun, Türkiye çapında meşhur olduğunu belirten bir unlu mamuller işletme sorumlusu Ahmet Baş, “Sinop’ta nokullarımız Türkiye çapında bir hayli çok meşhur oldu. Hatta geçen aylarda bir tescil durumumuz oldu. Sinop nokulu tescillendi. Her sene Sinop İstanbul’a diğer illere her sene gidiyor. Sinop nokulunu tadıyor” dedi.
Baş, Türkiye çapında kargo hizmeti verdiklerini sözlerine ekledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

Turuncu listede yer alıyordu! Öldürülen teröristin boynunda ve elinde bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.