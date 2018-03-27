Sinop nokulu Türkiye’nin her yerinde

Şubat ayında tescili alınan Sinop nokulu Türkiye’nin her iline kargolanıyor.
Sinop nokulunun, Türkiye çapında meşhur olduğunu belirten bir unlu mamuller işletme sorumlusu Ahmet Baş, “Sinop’ta nokullarımız Türkiye çapında bir hayli çok meşhur oldu. Hatta geçen aylarda bir tescil durumumuz oldu. Sinop nokulu tescillendi. Her sene Sinop İstanbul’a diğer illere her sene gidiyor. Sinop nokulunu tadıyor” dedi.
Baş, Türkiye çapında kargo hizmeti verdiklerini sözlerine ekledi.
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