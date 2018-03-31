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Sinop'ta kıyıya vuran yunus sayısı 32 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 23:55 | Son Güncelleme

Sinop sahilinde sabah saatlerinde kıyıya vurmuş 4 ölü yunus ve çok sayıda ölü kuş bulundu. Akşam saatlerinde kıyıya vuran yunus sayısı ise 32’ye ulaştı. Karadeniz açıklarından ölü yunuslar gelmeye devam ediyor.

Sinop'ta kıyıya vuran yunus sayısı 32 oldu

Sinop'ta kıyıya vuran yunus sayısı 32'ye çıktı.

Sinop Bahçeler sahilinde ölü yunus ve kuşları gören yetkililer incelemek üzere yunus ve kuşlardan örnek aldı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nda Veteriner Hekim Erdem Danyer yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Ankara’da yapılacak analizler sonrası ölüm sebepleri ve nereden geldikleri kesinleşecek. Bu ölümlerin birçok sebebi olabilir. Küçük yunuslar annelerini ararken yanlış yere gidip kıyıya vurabiliyorlar. Bu ve bunun gibi birçok sebep var. Yapılacak analizler sonrası ölüm sebepleri kesinleşecek" dedi.

(DHA)

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