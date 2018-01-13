HABER

Sinop Tersane Spor antrenörü, takım otobüsünü de kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:12 | Son Güncelleme 35 dakika önce

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta iki yıl önce kurulan Sinop Tersane Spor Kulübü'nün Antrenörü Tayfun Ertem, teknik adamlığın yanı sıra takım otobüsünün de şoförlüğünü yapıyor.

Sinop Tersane Spor Kulübü'nün futbol alt yapısında görev yapan Antrenör Tayfun Ertem, teknik adamlığın yanı sıra takım otobüsünün şoförlüğünü de üstleniyor. Sinop'ta 1958 yılında kurulan ve uzun yıllar farklı liglerde mücadele ettikten sonra maddi sorunlar nedeniyle 1976'da kapanan Sinop Tersane Spor Kulübü, yaklaşık iki yıl önce tekrar faaliyete başladı. Kulüpte alt yapı sorumlusu olarak görev alan Antrenör Tayfun Ertem, bir yandan verdiği eğitimle futbolcularını yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da takım otobüsünü kullanarak oyuncularının antrenmanlara ve maçlara ulaşımını sağlıyor.

Antrenör Tayfun Ertem, "Başlarken başka bir otobüsle başladık. Kendi otobüsümüzü alınca buna bir maliyet binecek. Onun için bizde onu bindirmemek adına, benim zaten daha önceden bir geçmişim olduğu için otobüsle ilgili kullanmak istedim. Daha sonra ihale bize kaldı. Ama belirli bir süre yaptıktan sonra bırakacağım. Çocuklarımızı merkezi bir yerden alıyoruz" dedi.

Hocalarına şoför gözüyle hiç bakmadıklarını belirten U-14 takım kaptanı Göksal Yılmaz, "Takımımızda öncelikle disiplin önemlidir. Disiplinimiz olduğu için maçlarda galibiyeti alıyoruz. U-14'te çok iddialıyız. Şu an şampiyonluk yolunda ilerliyoruz ve lideriz. Liderlikte durmak zor. Biz o zoru başarmak istiyoruz. Şampiyon olursak gruplara gittiğimiz zaman da iyi yerlerde olmak istiyoruz. İkinci ve üçüncü turlara çıkmak istiyoruz. Hocamız çok iyi. Hem profesyonel futbol oynamış. Bizim kulüpte ilk defa lisansımız çıktı. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Hocamızın varlığı bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İstanbullulara uyarı! Çok ciddi geliyor

İstanbullulara uyarı! Çok ciddi geliyor

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.