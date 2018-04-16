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Sinop Ülkü Ocakları’ndan konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

Sinop Ülkü Ocakları’nın düzenlediği konser yoğun ilgi gördü.Sinop Ülkü Ocakları tarafından Sinop Kapalı Spor Salonu’nda yapılan organizasyonda Ali Kınık ve Burçe Bozkurt sahneye çıktı.

Sinop Ülkü Ocakları’ndan konser

Sinop Ülkü Ocakları’nın düzenlediği konser yoğun ilgi gördü.
Sinop Ülkü Ocakları tarafından Sinop Kapalı Spor Salonu’nda yapılan organizasyonda Ali Kınık ve Burçe Bozkurt sahneye çıktı. Program öncesi konuşma yapan Ülkü Ocakları Sinop İl Başkanı Emre Karagülle Ülkü Ocakları’nın önemine değindi. Karagülle, "Türk milleti bizi biz yapan değerlerin farkında olan bir millettir ve bunları koruyacak şuura sahiptir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Yeni Çağ’da içine kapanarak ne sorunlarını çözebilir ne de gerekli atılımları yapabilir. Her alanda her sektörde çalışmamız, ülkemizi teknoloji ve bilgi üreten bir konuma getirmemiz zorunludur. En az bunun kadar gerekli olan bir diğer husus da çocuklarımızın ve gençlerimizin tarihi ve milletiyle barışık bir tarzda yetişmesidir. Ülkü Ocakları’nın önemi burada ortaya çıkmaktadır, ülkücü gençlik Türk gençliğinin milli duyarlılıklarının çelikleşmiş ifadesidir. Ülkü ocaklarında bu bilincin bu duyarlılığın yıkılmaz kalesidir. Ülkü Ocakları bilimin, sanatın kültürün geliştiği bir merkezdir. Bizi diğer sivil toplum kuruluşlarından ayıran en önemli özellik misyonumuzun gelecek seçimler değil gelecek nesiller olmasıdır. Bunun dışındaki bir misyon Türk gençliğinin tarihini küçümsemek, çarpıtmak anlamına gelir" dedi.
Sanatçı Burçe Bozkurt’tan sonra sahneye çıkan Ali Kınık sevilen parçalarını seslendirdi. Yapılan programa Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ali Çakır ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Sinop Ülkü Ocakları’ndan konser

Sinop Ülkü Ocakları’ndan konser

Sinop Ülkü Ocakları’ndan konser

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