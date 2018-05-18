Sinop ve Samsun'daki uyuşturucu operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop merkezli iki ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapanlara ve satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Sinop ve Samsun'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden S.C.D, B.A. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

