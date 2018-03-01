Sinop’a gelen askeri araçlar dikkat çekti

Sinop’a gelen askeri araçlar şehirde heyecana yol açtı.
Ankara’dan, Sinop’a gelen çok sayıda askeri araç Roketsan yönüne doğru geçiş yaptı. Ankara’daki askeri birliklerden çıkış yaptığı belirtilen, üzerinde roket ve ağır silahların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, Roketsan yönüne geçiş yaptı. Askeri araç konvoyu vatandaşların meraklı bakışları arasında yoluna devam etti.
Askeri araçların, füze deneme atışları için şehre geldiği tahmin ediliyor.
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