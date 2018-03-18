Sinop’ta 18 mart şehitleri anma günü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yılı dolayısıyla Sinop’ta çeşitli törenler düzenlendi.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 99. yıldönümünde ilk tören Deniz Şehitliğinde yapıldı. Çelenk konulması ile başlayan program daha sonra Saygı Duruşu, Saygı Ateşi ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. İstiklal Marşı sonrası günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen yaptı. Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi öğrencisi Fırat Özcan günün anlam ve önemini belirten bir şiir okudu. Şehitlik defterini imzalayan Sinop Valisi Hasan İpek yaptığı açıklamasında, " Anadolu’nun ilk şehidi Seyit İbrahim Bilal Hazretleri ile başlayıp bugün anıtları önünde tören yaptığımız 1853 yılında Sinop Deniz Savaşı şehitleri ile, ’Çanakkale Geçilmez’ denilerek kahramanlık destanı yazıldığı Çanakkale Savaşı ile devam eden şehitler kervanına, ülke olarak Güneydoğu bölgesinde yürütülen ve amacı sadece ülkemizin ve bölge halkının güvenliği için değil ümmetin ve mazlumların umudu olmak ve zalimlere karşı hakkı tutup kaldırmak olan Zeytindalı harekatındaki şehitlerimiz de katılmıştır. Ayrıca demokrasimizi ortadan kaldırmaya yönelik olarak Fetullahçı terör örgütünce 15 Temmuz gecesi düzenlenen hain askeri darbe girişiminde tankların önüne yatan, kendisine doğrultulan silahlar karşısında göğüslerini siper ederek geleceğine sahip çıkan milletimiz gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazarak tarihi bir duruş sergilemiştir. Hain darbe girişiminde şehit olan Sinoplu Ömer Can Açıkgöz kardeşimizin de içinde bulunduğu 249 aziz şehidimiz kahraman bir milletin evlatları olarak gönüllerimizdeki yerlerini almışlardır. Şu iyi bilinmelidir ki, tek bayrak tek millet tek devlet ve tek vatan ülkümüzden ne kadar şehit verirsek de vazgeçmeyeceğiz. Aziz şehitlerimiz, kendi canlarınızı vererek vatan yaptığınız bu topraktan ve aziz milletimizin gönülleri sizlerin ebedi istiratgahıdır. Sizlerin huzurunda saygı ile eğiliyor ve dualarımızla şefaatlerinizi diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimiz ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükranlarımızı sunuyorum. Ruhlarınız şad olsun’’ dedi.

Yoğun katılımın gözlendiği programa Sinop Valisi Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, Türkiye İş Kurumu Sinop İl Müdürü Asaf Çalışır, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zafer Ali Ürkmez Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan çok sayıda kurum kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.