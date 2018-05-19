HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sinop'ta 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta 19 Mayıs coşkusu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.
Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Kutlamalara Sinop Valisi Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Çelenk sunma ile başlayan programda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve ardından da İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Valilik önünden İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar protokolün katılımı ile gençlik yürüyüşü düzenlendi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş tarafından yapıldı. Program, öğrencilerin çeşitli gösterileri ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Sinop'ta 19 Mayıs coşkusuSinop'ta 19 Mayıs coşkusuSinop'ta 19 Mayıs coşkusuSinop'ta 19 Mayıs coşkusu

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
ek fotoğraflar// Hafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı: 1'i ağır 2 yaralıek fotoğraflar// Hafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı: 1'i ağır 2 yaralı
120 ülkeden 400 öğrenci iftarda buluştu120 ülkeden 400 öğrenci iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.