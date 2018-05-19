Sinop'ta 19 Mayıs coşkusu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Kutlamalara Sinop Valisi Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Çelenk sunma ile başlayan programda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve ardından da İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Valilik önünden İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar protokolün katılımı ile gençlik yürüyüşü düzenlendi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş tarafından yapıldı. Program, öğrencilerin çeşitli gösterileri ile sona erdi.

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