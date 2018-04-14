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Sinop’ta 2 arkadaş yataklarında ölü bulundu (2) -Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

SİNOP’un Boyabat ilçesinde, 2 arkadaş farklı mahallelerdeki evlerinde yataklarında ölü bulundu.

Sinop’ta 2 arkadaş yataklarında ölü bulundu (2) -Yeniden

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’un Boyabat ilçesinde, 2 arkadaş farklı mahallelerdeki evlerinde yataklarında ölü bulundu.
İddiaya göre, dün gece bir araya gelen İbrahim Çetinkaya (23) ile arkadaşları Gökhan Öztürk (25) ve Y.G., bir süre sonra farklı mahallelerdeki evlerine döndü. Ardından bu sabah saatlerinde Karacaören Mahallesi'nde oturan Gökhan Öztürk ile Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Çetinkaya sabah uyanmayınca aileleri odalarına girdi. Çocuklarının hareketsiz bir halde yattığını fark eden aileler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede her iki gencin de öldüğü tespit edildi. Yapılan incelemelerde İbrahim Çetinkaya ile Gökhan Öztürk'ün kişisel eşyaları arasında sentetik uyuşturucu bonzai bulundu.
Polis tarafından gözaltına alınan Y.G.'nin olayla ilgili bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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Sinop’ta 2 arkadaş yataklarında ölü bulundu (2) -YenidenSinop’ta 2 arkadaş yataklarında ölü bulundu (2) -YenidenSinop’ta 2 arkadaş yataklarında ölü bulundu (2) -Yeniden

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