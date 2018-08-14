Sinop'ta 2 bin sülün doğaya salındı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta Orman ve Su İşleri 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nce getirilen 2 bin sülün, Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda doğaya salındı.
Orman ve Su İşleri 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nce yapılan çalışma kapsamında Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 2 bin sülün kuşu Sinop'a getirildi. Doğadaki sülün varlığının artırılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışma kapsamında Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2 bin sülün doğaya bırakıldı. Sinop’ta da 2000 yılından bu yana düzenli olarak doğaya sülün bırakıldığı belirtildi. 2 bin adet sülün, Sinop Hamsilos Tabiat Parkı içerisinde Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda doğaya salındı. Sülün salımı programına katılan Sinop Valisi Köksal Şakalar, "Bu alan avlanmaya kapalı bir alan. Tabiatın dengesini korumak için, dengeyi daha uygun bir seviyeye getirmek için sülünlerimizi göndereceğiz. Bu sülünlerimiz benim daha önce çalıştığım Gelemen’den geliyorlar. Eski memleketimizden yeni memleketimize geliyorlar. Tüm vatandaşlarımız özellikle avcılarımızın bu sülünlerimize ve diğer canlılarımıza sahip çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!
NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması
Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar
Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı