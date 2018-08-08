Sinop'ta denizde kurtarma tatbikatı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği kıyıdan 7 mil açığa düşen uçaktaki 4 mürettebat kurtarıldı.
Sinop Valiliği koordinesinde Akliman mevkisinde yapılan tatbikata, 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ile Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü (DHMİ) ekipleri katıldı.
Tatbikatta, senaryo gereği kıyıdan yaklaşık 7 mil açığa düşen uçaktaki 4 mürettebat, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince botlara alınarak, kıyıya getirildi.
Zorlu arazi şartları nedeniyle ambulansların inemediği sahil kesiminde AFAD'a ait arazi aracına konulan yaralılar, DHMİ tarafından kaza alanında oluşturulan Acil Durum Operasyon Merkezi'nde bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaklaşık 50 uzman personelin katıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.
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