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Sinop'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Sinop'ta FETÖ/PDY operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock dökümlerinde isimleri geçen 5 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli meslek gruplarına mensup 5 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
5 gözaltı FETÖ/PDY Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı

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