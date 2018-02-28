Sinop'ta gemide patlama

Esra AKSU/SİNOP,(DHA)- SİNOP'ta bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar olduğu belirtildi.

Sinop Limanı'na fırtına nedeniyle yanaşan bir kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Limana çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaralıların olduğu bildirildi.

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