HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sinop'ta "Helesa şenliği" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 00:47 | Son Güncelleme

Her yıl ramazan ayında düzenlenen şenlikler kapsamında çeşitli maniler söylenerek, özel hazırlanmış gemi maketiyle kentin sokaklarında dolaşılarak öğrenciler için yardım toplandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, her yıl ramazan ayında düzenlenen "Helesa şenlikleri" kapsamında öğrenciler için yardım toplandı.

Tersane mevkisinden başlayan etkinliğe, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, Sinop Hemşehrilik ve Dostluk Derneği Onursal Başkanı Özer Gürbüz ile vatandaşlar katıldı.

Çeşitli maniler söylenerek özel hazırlanmış gemi maketi ile Sinop sokaklarında dolaşan grup, bahşiş kutularıyla öğrenciler için yardım topladı.

Vali Şakalar, Sinop'ta göreve yeni başladığını, böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Mübarek ramazan ayında hayırlı bir iş için bir araya geldik. Tüm vatandaşlarımıza yaptıkları yardımlar için teşekkür ederim. Çünkü bu paralar öğrenciler yararına harcanacak." dedi.

Belediye Başkanı Ergül de "Helesa"nın uzun yıllardır kutlandığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Grup, bir süre daha sokaklarda dolaştıktan sonra valilik konutuna da uğradı. Vali Şakalar da gruptakilere bahşiş verdi.

- Helesa geleneği

"Helesa" şenliğinin çok eski dönemlerde fırtınadan kaçarak Sinop Limanı'na sığınan gemicilerden kaldığı rivayet edilmektedir.

Haftalarca mahsur kalınca erzakları tükenen tayfalar, bir filikayla kente gelip ellerinde fenerle evleri dolaşarak "Helesa, yelesa, heyemola yusa, yusa hop" şeklinde mani söyleyerek yardım toplarmış.

Kentte uzun yıllardır düzenlenen "Helesa" şenlikleri, bu hikayeye dayandırılarak yaşatılıyor.

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandıKıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Elazığ'da feci kaza: 5 yaralıElazığ'da feci kaza: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gemi Helesa sinop

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

İlginizi Çekebilir

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.