SİNOP (AA) - Sinop'ta, her yıl ramazan ayında düzenlenen "Helesa şenlikleri" kapsamında öğrenciler için yardım toplandı.
Tersane mevkisinden başlayan etkinliğe, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, Sinop Hemşehrilik ve Dostluk Derneği Onursal Başkanı Özer Gürbüz ile vatandaşlar katıldı.
Çeşitli maniler söylenerek özel hazırlanmış gemi maketi ile Sinop sokaklarında dolaşan grup, bahşiş kutularıyla öğrenciler için yardım topladı.
Vali Şakalar, Sinop'ta göreve yeni başladığını, böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Mübarek ramazan ayında hayırlı bir iş için bir araya geldik. Tüm vatandaşlarımıza yaptıkları yardımlar için teşekkür ederim. Çünkü bu paralar öğrenciler yararına harcanacak." dedi.
Belediye Başkanı Ergül de "Helesa"nın uzun yıllardır kutlandığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.
Grup, bir süre daha sokaklarda dolaştıktan sonra valilik konutuna da uğradı. Vali Şakalar da gruptakilere bahşiş verdi.
- Helesa geleneği
"Helesa" şenliğinin çok eski dönemlerde fırtınadan kaçarak Sinop Limanı'na sığınan gemicilerden kaldığı rivayet edilmektedir.
Haftalarca mahsur kalınca erzakları tükenen tayfalar, bir filikayla kente gelip ellerinde fenerle evleri dolaşarak "Helesa, yelesa, heyemola yusa, yusa hop" şeklinde mani söyleyerek yardım toplarmış.
Kentte uzun yıllardır düzenlenen "Helesa" şenlikleri, bu hikayeye dayandırılarak yaşatılıyor.
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