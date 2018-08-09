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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 21:12 | Son Güncelleme

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Üstün idaresindeki 57 AL 291 plakalı otomobil, Üzümlü köyü yakınlarında, Yılmaz Özdemir'in kullandığı GP YC 7374 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücü Hüseyin, Sevinç, İlknur ve Hanife Üstün ile yabancı plakalı otomobilde bulunan Berat ve Cemile Özdemir ambulanslarla 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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