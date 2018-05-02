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Sinop'ta ırmağa giren 3 kardeşten 2'si boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

Sinop'ta ırmağa giren 3 kardeşten 2'si boğuldu

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde serinlemek için ırmağa giren 3 kardeşten 2'si boğuldu.

Alınan bilgiye göre, mermercilikle uğraşan kardeşler Tanju (29), Kubilay (22) ve Tugay Aktaş (23) ile arkadaşları Yaşar Kavas iş dönüşü serinlemek için Gök Irmak'a girdi.

Irmaktaki Tanju ve Kubilay Akbaş bir süre sonra sudan çıkamadı.

Diğerlerinin durumu güvenlik güçlerine iletmesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Tanju Akbaş'ın cenazesini sudan çıkardı. Kubilay Akbaş'ın cesedine ise Sinop Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç ekipler tarafından ulaşıldı.

Boğulan 2 kardeşin cenazesi, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Boyabat Gök Irmak sinop

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