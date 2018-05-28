Sinop'ta kundaklama iddiası

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde iki aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Dereköy köyünün muhtarı Cemal Aydın Yılmaz ve komşusu Recep Çelik'e ait park halindeki iki araçta yangın çıktı.
Erfelek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kundaklama iddiasına ilişkin soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Birol K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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