HABER

Sinop'ta kuru yük gemisindeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

Yaralı gemi personelinin Samsun'daki yanık merkezinde tedavisi sürüyor

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde meydana gelen patlamada yaralanan gemi personelinin tedavisi Samsun'da devam ediyor.

Sinop'un yaklaşık 15 mil açığında demirli Liberya bandıralı "Mümtaz Amca" isimli kuru yük gemisinin kazan dairesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan gemi personeli Ragıp Yanak, kentteki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, yaptığı açıklamada, yanık merkezinde tedavisi süren Yanak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Özkan, yaralının yüzünde ve ellerinde birinci derece yüzeysel yanıklar olduğunu belirterek, "Hastamızın tedavisi sürmekte. Genel olarak durumu iyi. Yanıkları çok ciddi değil." diye konuştu.

Sinop'un yaklaşık 15 mil açığında demirli bulunan Liberya bandıralı "Mümtaz Amca" isimli kuru yük gemisinin kazan dairesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada gemi personelinden Kazım Sucu hayatını kaybetmiş, Ragıp Yanak yaralanmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gaz sıkışması Kazan dairesi kuru yük gemisi Ragıp Yanak Samsun Samsun Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Ba sinop

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şok ifadeler

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Ünlü anket şirketinden flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asker kıyafetli engelli öğrencilerden Mehmetçiğe moral ziyareti

Asker kıyafetli engelli öğrencilerden Mehmetçiğe moral ziyareti

IESOB, Afrin’deki Mehmetçiğe destek konvoyu düzenleyecek

IESOB, Afrin’deki Mehmetçiğe destek konvoyu düzenleyecek

İlham veren kadınlar OMÜ’de

İlham veren kadınlar OMÜ’de

Gazeteci Kazım Erdem Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Kazım Erdem Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’de ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri başlıyor

Denizli’de ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri başlıyor

Başkan Çelik’ten Özden’e hayırlı olsun ziyareti

Başkan Çelik’ten Özden’e hayırlı olsun ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.