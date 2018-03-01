Sinop'ta kuru yük gemisindeki patlama

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde meydana gelen patlamada yaralanan gemi personelinin tedavisi Samsun'da devam ediyor.

Sinop'un yaklaşık 15 mil açığında demirli Liberya bandıralı "Mümtaz Amca" isimli kuru yük gemisinin kazan dairesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan gemi personeli Ragıp Yanak, kentteki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, yaptığı açıklamada, yanık merkezinde tedavisi süren Yanak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Özkan, yaralının yüzünde ve ellerinde birinci derece yüzeysel yanıklar olduğunu belirterek, "Hastamızın tedavisi sürmekte. Genel olarak durumu iyi. Yanıkları çok ciddi değil." diye konuştu.

Sinop'un yaklaşık 15 mil açığında demirli bulunan Liberya bandıralı "Mümtaz Amca" isimli kuru yük gemisinin kazan dairesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada gemi personelinden Kazım Sucu hayatını kaybetmiş, Ragıp Yanak yaralanmıştı.