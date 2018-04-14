Sinop’ta martıların yiyecek kapma yarışı

Sinop’ta martılar çöpte buldukları makarnayı birbirlerine kaptırmamak için horoz gibi dövüştü.
Genellikle sahil bölgelerinde bulunan martılar, yiyecek bulamayınca şehir içindeki çöplerden karınlarını doyurmaya çalışıyor. Çöp konteynerlerinde bir poşet içinde makarna bulan martılar buraya üşüştü. Makarna az, martı çok olunca aralarında mücadele başladı. Konteynere akın eden martıların birbirleri ile girdikleri yiyecek kapma yarışı ilginç görüntülere sahne oldu. Martılar yiyeceği birbirlerine kaptırmamak bazen horoz gibi dövüştü.
Diğerlerine üstün gelen martılar karınlarını doyururken, aç kalanlar ise başka yerde yiyecek bulmak için yoluna devam etti.
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