HABER

Sinop'ta 'Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:08 | Son Güncelleme

 SİNOP'ta, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yılında '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yılında '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Sinop'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe, vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. 'Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü'ne Vali Köksal Şakalar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Yürüyüş Hükümet Meydanı'nda sona erdi. Burada saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbetiTaksim Meydanı'nda 15 Temmuz nöbeti
15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı15 Temmuz darbe girişimi Bodrum'da da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Havaya ateş açan kişiye özel harekat destekli operasyon yapıldı

Havaya ateş açan kişiye özel harekat destekli operasyon yapıldı

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı aile şehitlik istiyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Pensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendi

Pensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendi

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.